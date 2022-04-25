Культура

Творческий вечер с автором мелодии гимна Пскова состоится 12 мая

Творческий вечер автора мелодии гимна Пскова Николая Мишукова состоится в Детской музыкальной школе №1 имени Н. А. Римского-Корсакова 12 мая. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковском областном центре народного творчества.

Фото: pskov.ru

Николай Мишуков - заслуженный деятель искусств Карелии, заслуженный работник культуры России, почетный гражданин Пскова, композитор, автора музыки гимна Пскова.

Кроме того, в мероприятии примут участие Марина Мариненко, Ирина Полякова, Борис Шелков, Наталья Архипова, Валерия Дунюшкина.

Творческий вечер начнется в 17.00.