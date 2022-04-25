Культура

Изборский музей-заповедник перешел на летний режим работы

Изборский музей-заповедник перешел на летний режим и увеличил время работы объектов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе учреждения.

Фото: пресс-служба Изборского музея-заповедника

Так, Изборская крепость будет работать с 9.00 до 18.00 (по субботам – до 20.00), а музейные экспозиции – с 10.00 до 18.00.

Режим работы в праздничные дни будет следующий:

Изборская крепость – 7, 8 мая – с 9.00 до 20.00; 9, 10 мая – с 9.00 до 18.00.

Музейные экспозиции – с 10.00 до 18.00.

Музей-усадьба народа сето в деревне Сигово – с 10.00 до 17.00.

Музей истории города Печоры – с 10.00 до 18.00.

9 мая вход в Дом купца Белянина, где располагается экспозиция, посвященная Великой Отечественной войне, будет бесплатный. Стоимость единого билета при онлайн-покупке в этот день составит 300 рублей. Купить единый билет можно на сайте.