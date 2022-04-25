Культура

Романтический концерт дадут завтра в пушкинском Тригорском

Концерт русского романса подготовили для жителей и гостей Святогорья в Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское». Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, программу назвали «Весна, весна, пора любви». В нее вошли вокальные пьесы композиторов-романтиков на тексты русских классиков, прежде всего, — гения здешних мест Александра Пушкина. Прозвучат в концерте и стихи.

Юрий Игнатьев. Из иллюстраций к «Евгению Онегину». Из фондов «Михайловского».

Подготовили программу сотрудники «Михайловского» Ольга Лыжова и Татьяна Трофимова, а также псковские музыканты Валерия Дунюшкина (фортепиано), Марина Мариненко (сопрано) и Эдуард Банько. Последний, более известный псковичам в качестве дирижера областного симфонического оркестра, в очередной раз предстанет перед публикой в роли певца-солиста (тенор) и выразительного партнера в дуэтных композициях.

Гостей ждут завтра, 7 мая, в музее-усадьбе «Тригорское», в так называемой «зеленой гостиной» в мемориальном доме Осиповых и Вульфов, соседей и приятелей ссыльного Пушкина. Начало камерного вечера в 17.00.