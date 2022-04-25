Культура

Вариации на тему пушкинского рисунка экспонируют в Тригорском

Необычная выставка-исследование работает в Государственном музее-заповеднике «Михайловское», сообщили корреспонденту Псковской Ленты Новостей в учреждении.

Экспозиция называется «По следам рисунка А. С. Пушкина. Смоленский спуск в городе Симбирске — Ульяновске». Она прибыла в Святогорье из Ульяновского областного краеведческого музея имени И. А. Гончарова.

Почтовая карточка «Виды Волги. Симбирск. Пристань». Издана в Стокгольме (1908-1910). Репродукция предоставлена музеем-заповедником «Михайловское».

В Пушкинском заповеднике рассказали, что осенью 1833 года, во время поездки по Оренбургскому краю, поэт побывал в Симбирске. В его дорожной тетради сохранился рисунок с подписью: «Смоленская гора. Церковь Смол<енская> и дом Карамзин<а> 15 сент. олга». Этот спуск к реке и представлен в подборке материалов из музея имени Гончарова — каким его видели художники пушкинского и послепушкинского времени, а также фотографы. Всего в экспозиции — 21 предмет: произведения живописи и графики XIX-XX столетий, почтовые карточки и фотографии.

Выставка «По следам рисунка А. С. Пушкина. Смоленский спуск в городе Симбирске — Ульяновске» размещена в выставочном зале «Банька» в музее-усадьбе Осиповых и Вульфов «Тригорское». Планируется, что она будет работать здесь до конца текущего года.

В Пушкинском заповеднике уточнили, что вход в экспозицию свободный.