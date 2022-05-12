Культура

В Изборске отметят 1160 лет его первого упоминания в летописи

Акция «Ночь музеев» пройдет в государственном музее-заповеднике «Изборск» 21 мая. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в учреждении.

Фото здесь и далее: государственный музей-заповедник «Изборск»

«Главной темой всероссийской акции "Ночь музеев" во многих российских музеях станет "Точка отсчета". Государственный музей-заповедник "Изборск" присоединяется к этой теме, ведь в 2022 году празднуется 1160 лет первого упоминания Изборска в летописи. 862 год стал точкой отсчета для Изборска и российской государственности», - говорится в сообщении.

В музее-заповеднике подготовили программу мероприятий:

18.00 – открытие выставки «Прекрасна ты, Изборская земля» - к 95 – летию со дня рождения В .Д. Розовой (дом купца Белянина, улица Печорская, 39)

19.00 – Акция «Дарю музею». Традиционная встреча главного хранителя музея-заповедника с дарителями (дом купца Белянина, улица Печорская, 39)

19.00 – 21.00 – «Открытая история» - работа Археологического депозитария (флигель купца Анисимова, улица Печорская, 41б)

21.00 – «Изборск. Откуда есть пошла земля русская» - сборная экскурсия по Изборску (сбор группы - парковка у Труворова городища, 57.714599, 27.855385)

23.00 – «Изборск – просто космос. Мифы и легенды о созвездиях» - наблюдения в телескоп за звездным небом и лекция Владимира Колпакова (клуб «Юный техник»). (Изборская крепость, состоится при благоприятных погодных условиях)

20.30 – 00.00 - Демонстрация мультфильма «Крепость: щитом и мечом», художественных фильмов «Александр Невский» на крепостной стене (Колокольная башня)

19.00 – 21.00 – работа экспозиций

20.30 – 2.00 – работа Изборской крепости.

Все мероприятия в рамках акции бесплатные.