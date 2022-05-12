Культура

Посещение Псковского музея-заповедника станет бесплатным на один день

Посещение всех объектов Псковского музея-заповедника будет бесплатным 18 мая. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в учреждении.

Фото: Псковский музей-заповедник

Ежегодно 18 мая отмечается Международный день музеев. Этот праздник был учрежден по инициативе советской делегации на XI генеральной конференции Международного совета музеев (International Council of Museums, ICOM), проходившей в Москве и Ленинграде в мае 1977 года.

Музейное сообщество почувствовало необходимость создать некое особенное событие, которое бы объединяло музейщиков по всему миру. Этим событием и стал Международный день музеев.

Празднование каждый год имеет свою тематику, которая определяется тем или иными особенностями музейного дела. Ориентируясь на тему года, музеи всего мира готовят специальные программы и мероприятия, а вход во многие культурные учреждения становится в этот день бесплатным.

«Псковский музей-заповедник также не остался в стороне, и в честь праздника 18 мая посещение всех объектов нашего музея будет абсолютно бесплатным. С нетерпением ждем вас, дорогие посетители, и надеемся разделить радость этого прекрасного праздника вместе с вами!» - подчеркнули в музее.