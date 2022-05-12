Культура

Услышать русские былины в исполнении гусляра смогут псковичи

Концерт гусляра Егора Стрельникова состоится в арт-резиденции Родинского дома культуры 24 мая в 19.00. Об этом сообщается в группе учреждения социальной сети «ВКонтакте».

Афиша: группа Родинского дома культуры «ВКонтакте»

Егор Стрельников – автор собственной музыки, также он исполняет героические русские былины, духовные баллады, казачьи и лирические песни. Он является учеником Владимира Поветкина, Тихова Валерия, Вениамина Кричевского и Давида Локшина.

Дополнительно организаторы проведут мастер-класс по игре на гуслях. Адрес: Псковский район, деревня Родина, улица Юбилейная, дом 1. Вход свободный.