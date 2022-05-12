Культура

Псковские писатели выиграли президентский грант

Проект «Память поколений» Псковского регионального отделения Союза писателей России стал победителем

первого специального конкурса Президентского фонда культурных инициатив. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединении.

Проект содержит три ключевых мероприятия, в него входят:

- международная историко-литературная акция «Бессмертный полк русской поэзии» (реализуется с 3 мая 2022 года),

- открытый поэтический конкурс «Во славу России!», посвященный 780-летию Ледового побоища и 210-летию Бородинской битвы.

- фестиваль исторической поэзии «Словенское поле 2022».

Проект «Память поколений» является логическим продолжением литературно-исторического проекта «Чтобы помнили…», реализованного в Псковской области в 2020 году, добавили в реготделении Союза писателей.