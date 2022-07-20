Культура

Благоустройство Гремячей горы станет темой онлайн-брифинга в пресс-центре ПЛН

О судьбе Гремячей горы пойдет речь на онлайн-брифинге, который состоится сегодня, 22 июля, в объединенном пресс-центре Псковской Ленты Новостей и радио «ПЛН FM».

Неравнодушные псковичи уже давно пытаются привлечь внимание к состоянию памятников Гремячей горы, однако это не приводило к желаемому эффекту. В итоге общественники организовали открытый конкурс «Гремячая гора: Сохранение через развитие», чтобы найти наиболее удачную идею по сохранению, современному приспособлению и благоустройству этой территории. А 7 июля в галерее «Цех» открылась выставка, на которой можно было увидеть поступившие на конкурс проектные предложения.

Оправдал ли проведенный конкурс ожидания организаторов? Много ли он привлек участников и кто стал победителем? Насколько поступившие на конкурс проекты реальны с точки зрения воплощения в жизнь? Есть ли понимание, каковы будут источники финансирования работ по благоустройству Гремячей горы и когда вообще это случится?

Подробнее об этом и многом другом сегодня расскажут:

Савицкая Наталья Николаевна - руководитель Общественного совета при комитете по охране объектов культурного наследия Псковской области

Голубева Ирина Борисовна - искусствовед, руководитель Псковского регионального отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК)

Васильев Владимир Иванович — архитектор, председатель региональных отделений Союза архитекторов и Союза реставраторов России.

Начало онлайн-брифинга — в 15.00. Из пресс-центра будет вестись видеотрансляция. Свои вопросы участникам можно задать по электронной почте: 777@pln-pskov.ru.