Культура

На выставку проектов благоустройства Гремячей горы представили 30 работ

30 работ представили на выставку-конкурс архитектурных проектов, посвященных обустройству набережной реки Псковы в районе Гремячей башни. Об этом сообщила искусствовед, руководитель Псковского регионального отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК) Ирина Голубева 22 июля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«По количеству работ, это один из самых востребованных конкурсов. 30 масштабных работ — это редкий случай. Гремячая гора — место архисложное. К нему трудно подступиться. Конкурс идей, проектов, концепции воспринят правильно. Участникам давался большой материал. Стояли сложные задачи», — сказала она.

Она напомнила, что конкурс закрытый. «Мы не знаем авторов. Конкурс оказался удачным по количеству участников и идей», — добавила Ирина Голубева.

«Против сказанных слов вопреки не глаголю», — поддержал коллегу архитектор, председатель региональных отделений Союза архитекторов и Союза реставраторов России Владимир Васильев.

По его словам, два-три проекта готовы на 85%, чтобы стать основой для будущего проектирования. Он отметил, что на конкурс представили и те проекты, авторов которых нужно «по пятницам пороть», поскольку они не поняли масштабов Пскова.