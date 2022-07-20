Культура

Итоги конкурса проектов благоустройства Гремячей горы подведут на следующей неделей

Итоги конкурса проектов благоустройства Гремячей горы подведут на следующей неделей. Об этом сообщила руководитель Общественного совета при комитете по охране объектов культурного наследия Псковской области Наталья Савицкая 22 июля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Итоги подведут на следующей неделе. Пока мы не видим первого места как такового», — отметила гостья студии.

Наталья Савицкая добавила, что принято решение продлить работу выставки-конкурса архитектурных проектов, посвященных обустройству набережной реки Псковы в районе Гремячей башни, чтобы жители и гости города успели с ней ознакомиться.