Фестиваль «Битва талантов» прошел в Зеленом театре Пскова 22 июля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы мероприятия.
Фото здесь и далее: Николай Королев
Это был третий сезон проекта, который собрал более 200 участников и 30 коллективов и исполнителей.
«В Зеленом театре некуда было яблоку упасть, к началу мероприятия не было свободных мест! В итоге зрителями фестиваля стали более шести тысяч человек. У жюри была сложная и ответственная задача, но они с ней справились», – говорится в сообщении.
Фото здесь и далее: Татьяна Родина
Лауреаты фестиваля помимо диплома и статуэтки получили сертификаты на 150 000 рублей или на 30 000 рублей от генерального спонсора — RRT.
Номинация «Альтернатива»
Номинация «Специальный приз»
Номинация «Спорт»
Номинация «Вокал»
Номинация «Танец»
Спецприз зрителей по итогам голосования в официальном паблике проекта получила танцевальная студия «FRESH».