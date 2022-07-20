Культура

Фестиваль «Битва талантов» прошел в Зеленом театре Пскова

Фестиваль «Битва талантов» прошел в Зеленом театре Пскова 22 июля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы мероприятия.

Фото здесь и далее: Николай Королев

Это был третий сезон проекта, который собрал более 200 участников и 30 коллективов и исполнителей.

«В Зеленом театре некуда было яблоку упасть, к началу мероприятия не было свободных мест! В итоге зрителями фестиваля стали более шести тысяч человек. У жюри была сложная и ответственная задача, но они с ней справились», – говорится в сообщении.

Фото здесь и далее: Татьяна Родина

Лауреаты фестиваля помимо диплома и статуэтки получили сертификаты на 150 000 рублей или на 30 000 рублей от генерального спонсора — RRT.

Номинация «Альтернатива»

1 место — студия «Акроденс»

2 место — поэт Алексей Дац

3 место — военный оркестр войсковой части города Остров

Номинация «Специальный приз»

1 место — Тиффей&Паррик ( г. Великие Луки)

2 место — вокальная студия «Карамелька»

3 место — танцевальная студия «FRESH»

Номинация «Спорт»

1 место — номер pole sport — Воронина Александра

2 место — команда VIKI JUMP

3 место — номер pole sport — Андреева Алиса

Номинация «Вокал»

1 место — Софья Егорова

2 место — София Скорнякова

3 место — Анастасия Егорова

Номинация «Танец»

1 место — команда «Хоть отбавляй»

2 место — 8 DANCE STUDIO

3 место — ансамбль «МОЗАИКА»

Спецприз зрителей по итогам голосования в официальном паблике проекта получила танцевальная студия «FRESH».