Культура

Дом-памятник XIX века в центре Пскова выставили на продажу

Здание, имеющее статус памятника культурного наследия регионального значения, продают в Пскове. Как передаёт корреспондент «МК в Пскове», оно располагается недалеко от набережной реки Великой, на улице Советской, 33.

Фото: «МК в Пскове»

Угловое двухэтажное здание площадью 280 квадратных метров – в документах носит название «Дом Е. С. Брылкиной». Точная дата его постройки неизвестна. Однако есть информация о том, что во второй половине XIX века участок, где сейчас стоит дом, принадлежал не сохранившейся к тому времени церкви Воскресения Христова с Полонища.

Новая владелица, дворянка Екатерина Брылкина (в девичестве – Беклешова), приобрела земельный участок и построила там собственный дом. Известно, что хозяйка была довольно зажиточной землевладелицей и помещицей Псковского уезда, в её собственности было более 300 крепостных и значительные средства.