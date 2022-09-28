Культура

Творческий вечер с автором гимна Пскова прошёл в колледже искусств

Творческий вечер с почётным гражданином города Пскова, музыкантом, композитором, заслуженным работником культуры Российской Федерации и заслуженным деятелем искусств Карелии, автором музыки гимна города Пскова Николаем Мишуковым прошел 28 сентября в Псковском областном колледже искусств имени Н. А. Римского-Корсакова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в колледже.

Фото здесь и далее: Псковский областной колледж искусств имени Н. А. Римского-Корсакова

Творческий вечер композитора стал продолжением диалога с молодым поколением музыкантов, который состоялся несколько дней назад в концертном зале музыкального отделения колледжа в рамках еженедельного проекта «Разговор о важном».

«Николай Михайлович всегда с большой радостью выступает в стенах колледжа искусств (в прошлом – Псковского областного музыкального училища), преподавателем которого он работал с 1970 года. Несмотря на почтенный возраст – 21 декабря композитору исполняется 90 лет – Николай Михайлович не перестаёт радовать зрителей своей жизненной энергией, мастерским владением словом, артистизмом, творческим настроем», – отметили в колледже искусств.

В концертной программе приняли участие Марина Мариненко (сопрано), Ирина Полякова (меццо-сопрано), Валерия Дунюшкина (фортепиано), которые являются постоянными исполнителями авторских песен Николая Мишукова.

За долгие годы творческой деятельности композитор написал около 500 музыкальных произведений: хоров, романсов, инструментальных пьес, песен, в том числе гимн Пскова.

Николай Мишуков имеет почётные звания «Заслуженный деятель искусств КАССР», «Заслуженный работник культуры России». В арсенале композитора свыше ста почётных грамот и дипломов. Николай Мишуков был отмечен медалями «За доблестный труд», «Ветеран труда», орденом «Знак Почёта». Постановлением главы администрации Пскова Александра Прокофьева от 11 июля 1995 года №97 Николаю Мишукову присвоено звание «Почётный гражданин города Пскова».