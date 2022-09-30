Культура

Первая школа критики поэзии откроется в Пушкинских Горах

Открытие Первой школы критики поэзии на террасе дома Пушкина в музее-заповеднике «Михайловское» состоится 2 октября в 13:30. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

В открытии примут участие советник президента Российской Федерации Владимир Толстой и первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова.

Школа критики поэзии пройдет в Пушкинских Горах с 2 по 6 октября в рамках проекта «Школа критики» совместно с государственным музеем-заповедником А. С. Пушкина «Михайловское», со-организаторами выступают музей-усадьба Льва Толстого «Ясная Поляна» и Ассоциация союзов писателей и издателей. Среди приглашенных мастеров - ведущие литературные критики, поэты и прозаики, преподаватели. Школа носит имя литературоведа, писателя Валентина Курбатова. «Школа критики» инициирована в его память.

В Пушкинских Горах это будет первая школа, которая посвящена исключительно критике поэзии. Школа предполагает очную форму взаимодействия молодых авторов и известных критиков.