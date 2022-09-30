Культура

Останки 20 красноармейцев перезахоронили в Палкинском районе

Торжественная церемония перезахоронения воинов Красной Армии, погибших в годы Великой Отечественной войны, состоялась в деревне Родовое Палкинского района. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Фото здесь и далее: редакция газеты «Льновод», поисковый отряд «Тихие зори»

Поисковые работы проводились весной и летом 2022 года на окраинах деревни. Для точного определения места захоронения бойцов были привлечены местные жители и краевед. На месте работали члены сразу трех поисковых отрядов «Обелиск», «Тихие зори», «Феникс». Из земли извлекли останки 20 бойцов Красной армии, которые пали при освобождении населенного пункта.

Из ценных находок - нательная иконка, а также медаль «За отвагу». «По номеру награды удалось установить ее обладателя. Им оказался Комалетдинов Абдулхан Незамитдинович. Он родился в 1907 году, пал во время освобождения территории Псковской области 23 июля 1944 года. Благодаря скрупулезной работе также удалось найти родственников красноармейца», - рассказали в пресс-службе.

В церемонии перезахоронения приняли участие официальные лица, представители поисковых отрядов, молодежь муниципалитета. Отец Иоанн, настоятель Никольской церкви деревни Зобки Пыталовского района, провёл литию по убиенным воинам.

Собравшиеся возложили к захоронению цветы и венки, почтили память павших за освобождение Родины минутой молчания.