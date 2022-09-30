Культура

Итоговый заезд «Школа волонтёра культуры» пройдет на форуме «Истоки» в Печорах

Итоговый десятый заезд «Школа волонтера культуры» молодёжного историко-культурного форума «Истоки» откроется в паломническом центре Свято-Успенского Псково-Печерского мужского монастыря 3 октября и продлится до 8 октября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Заезд проходит в партнёрстве с общественным движением «Волонтёры культуры», активисты которого станут участниками заезда. Также участниками станут активисты движений по сохранению культурно-исторического наследия из регионов России, Луганской и Донецкой Народных республик, всего более 100 человек.

В программе «Школы волонтёра культуры» запланирована активная деятельностная программа на территории Псковской области (в том числе в городе Печоры и деревне Самолве), образовательные лекции, тренинги, встречи с медийными личностями, обмен опытом и другие активности, а также экскурсии к мемориалу «Князь Александр Невский с дружиной» в Самолве и в Свято-Успенский Псково-Печерский мужской монастырь.

Для участников десятого заезда молодёжного историко-культурного форума «Истоки» пройдёт всероссийский конкурс молодёжных проектов. У всех прошедших отбор участников будет возможность очно защитить свой проект и получить грант на его реализацию.

Отметим, форум «Истоки» проходит по поручению президента России Владимира Путина.

Организаторами форума являются Федеральное агентство по делам молодёжи (Росмолодёжь) в рамках программы Роспатриот, Российские студенческие отряды, правительство Псковской области, Свято-Успенский Псково-Печерский мужской монастырь.