Культура

Издание «Настоящий великолучанин: генерал армии Юрий Якубов» вышло в свет

Издание «Настоящий великолучанин: генерал армии Юрий Якубов» вышло в свет. Об этом сообщил глава города Великие Луки Николай Козловский в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Николай Козловский / Telegram

Автор книги – член Союза писателей России Андрей Канавщиков.

«В предисловии к книге об ее главном герое Юрии Николаевиче Якубове сказано: "Как бы далеко от родного города его не забрасывала судьба, он никогда не забывает про свои Великие Луки, звонит, пишет и неизменно приезжает сюда, когда выпадает такая возможность"», – отметил Николай Козловский.

Благодаря Юрию Якубову Великие Луки в 2008 году получили почётное звание РФ «Город воинской славы». Он сделал все от него зависящее, чтобы состоялось должное признание заслуг его родного города.

Экземпляры книги будут переданы в тридцать библиотек города Великие Луки: это центральная городская библиотека имени Семевского, библиотеки, школ, вузов, колледжей, крупных предприятий.

«Эта книга – достойное пополнение любого библиотечного фонда», – отметил глава города.

«Уверен, что книга о нашем знаменитом земляке долгие годы будет служить делу воспитания подрастающего поколения в лучших традициях любви и верности своей малой и большой Родине», – заключил он.