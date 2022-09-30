Культура

Выставка «Исаакиевский собор и его создатели» откроется в Изборске

Выставка «Исаакиевский собор и его создатели» откроется в государственном историко-архитектурном и природном музее-заповеднике «Изборск» 5 октября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в учреждении.

Выставка познакомит посетителей с серией живописных работ, иллюстрирующих подарочное издание одноименной книги иконописца, художника и искусствоведа Георги Панайотова. Издание ориентировано на читателей младшего и среднего школьного возраста и представляет собой путеводитель по истории строительства Исаакиевского собора.

Работы сгруппированы в тематические блоки: внешний вид предыдущих Исаакиевских церквей, этапы возведения ныне существующего храма, скульптура в его убранстве, живопись, мозаика, витраж и другое.

«Благодаря иллюстрациям, показывающим соотношение размеров различных элементов храма и человеческих фигур, дети и взрослые могут наглядно увидеть, например, насколько огромны колонны Исаакиевского собора и какого на самом деле размера голубь, снизу кажущийся маленькой птичкой, парящей под куполом», - рассказали в музее.

На выставке часть рисунков экспонируется без рамы, оставляя возможность увидеть «кухню» работы иллюстратора: сопроводительные надписи и заметки художника на полях, направляющие линии, помогающие в построении композиции, карандашные наброски и схематичные зарисовки. Так, гости выставки имеют уникальную возможность не только сравнить живописный оригинал (исходник) с вышедшей в тираж печатной продукцией, но и подсмотреть за увлекательным процессом создания книжной иллюстрации, отметили в учреждении.

Выставка проводится совместно с государственным музеем-памятником «Исаакиевский собор».