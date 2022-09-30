«Праздник клюквы» организуют в Пыталовском районе

Первый «Праздник клюквы» пройдет в Пыталовском районе. Об этом в своем Telegram-канале сообщила глава района Вера Кондратьева.
Изображение: Вера Кондратьева / Telegram
«14 октября администрация Пыталовского района и Пыталовское досуговое объединение проводят первый районный фестиваль "Праздник клюквы". Не пропустите! Участвуйте! Смотрите!» - пригласила Вера Кондратьева.
Участникам мероприятия предстоит приготовить блюда, необходимый элемент рецепта - ягоды клюквы. На празднике пройдет конкурс блюд. Представлены следующие номинации:
Оформление стола должно быть выполнено по теме «Клюква – кормилица и целительница наша» (выставление приготовленных блюд). Блюда могут оформляться дополнительными аксессуарами для более удачной презентации.