Культура

«Праздник клюквы» организуют в Пыталовском районе

Первый «Праздник клюквы» пройдет в Пыталовском районе. Об этом в своем Telegram-канале сообщила глава района Вера Кондратьева.

Изображение: Вера Кондратьева / Telegram

«14 октября администрация Пыталовского района и Пыталовское досуговое объединение проводят первый районный фестиваль "Праздник клюквы". Не пропустите! Участвуйте! Смотрите!» - пригласила Вера Кондратьева.

Участникам мероприятия предстоит приготовить блюда, необходимый элемент рецепта - ягоды клюквы. На празднике пройдет конкурс блюд. Представлены следующие номинации:

«Лучшее горячее блюдо»;

«Лучший напиток»;

«Лучшее сладкое блюдо».

Оформление стола должно быть выполнено по теме «Клюква – кормилица и целительница наша» (выставление приготовленных блюд). Блюда могут оформляться дополнительными аксессуарами для более удачной презентации.