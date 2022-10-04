Культура

Псковские учителя могут показать фотографию с классом и бесплатно попасть в музей

Учителя могут бесплатно посетить картинную галерею в Пскове в честь Дня учителя. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Фото: Псковский музей-заповедник

«9 октября 2022 года, в воскресенье, мы приглашаем учителей школ и гимназий города Пскова и Псковской области совершенно бесплатно посетить картинную галерею псковского музея», - уточнили в пресс-службе.

Бесплатный билет учитель может получить на кассе на улице Некрасова, 7 при предъявлении любой фотографии со своим классом. Время работы галереи: с 11:00 до 18:00.