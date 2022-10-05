Культура

Показ авторских короткометражных фильмов пройдет в Пскове

кинопоказ авторских короткометражных фильмов в рамках Всероссийского фестиваля «ГорыКино». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковском городском молодёжном центре.

Изображение здесь и далее: Псковский городской молодёжный центр

Кинопоказ состоится 12 октября 18:30 по адресу улица Максима Горького, 15. Вход свободный по предварительной регистрации.

На мероприятии покажут фильмы тех, кто ранее проходили обучение и побеждали в конкурсах «Киномании», в том числе в рамках международного кинофестиваля «Западные ворота».

«ГорыКино» – это новый всероссийский фестиваль по показу авторских короткометражных, игровых фильмов на одной площадке, созданный на одном из заездов «Тавриды». Фестиваль не имеет конкурсной основы и заключается в показе лучших работ со всей России, отобранных специалистами по ряду критериев.