Культура

Покров Пресвятой Богородицы отпразднуют в Пскове

Мероприятие «Патриотическое и духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения на основе традиционных ценностей. Светлый праздник Покрова» проведут в Пскове 13-14 октября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковском областном институте повышения квалификации работников образования.

Институт повышения квалификации проводит мероприятие совместно с Псковской областной универсальной научной библиотекой имени Валентина Курбатова, Псковской областной библиотекой для детей и юношества имени В. А. Каверина и отделом религиозного образования и катехизации Псковской епархии.

13 октября с 14:00 до 16:00 запланировано заседание круглого стола по теме: «Патриотическое и духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения на основе традиционных ценностей» с участием ученых, методистов, священнослужителей, представителей сферы культуры, руководителей и педагогических работников общеобразовательных и дошкольных образовательных организаций, обучающихся, родителей. Оно состоится в зале президентской библиотеки по адресу: Псков, улица Профсоюзная, 2.

14 октября с 13:00 до 15:00 состоится мероприятие «Светлый праздник Покрова» с участием школьников, родителей, педагогов образовательных учреждений, представителей сферы культуры и церкви. Оно пройдет в Псковской областной библиотеке для детей и юношества имени В. А. Каверина по адресу: Псков, Октябрьский проспект, 7-«А».

Отметим, 14 октября православные христиане празднуют Покров Пресвятой Богородицы. Именно в этот день в народе ожидали выпадения первого снега.