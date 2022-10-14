Культура

Музей-заповедник поздравляет псковичей с праздником Покрова Богородицы

Музей-заповедник поздравляет псковичей с праздником Покрова Пресвятой Богородицы. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника

Покров Пресвятой Богородицы отмечается 14 октября. Это один из особо чтимых православных праздников.

«В его основу легла византийская легенда, но сам праздник исключительно русский и в византийском календаре отсутствует. На Руси он трактовался как символ особого покровительства Богородицы русскому народу в годы бедствий. Образы с изображением Покрова Пресвятой Богородицы во все времена на Руси имели особое почитание. Зачастую иконы, посвященные Богоматери, снабжались клеймами, повествующими о моментах ее земной жизни и многочисленных посмертных чудес», – рассказали о празднике в музее.

В собрании Псковского музея-заповедника среди таких икон особенно отмечают образ Пресвятой Богоматери Умиление с праздниками из церкви Николы в Любятово. Икона была написана во второй половине XIX века, ее высота всего 36 сантиметров и располагалась она на аналое в храмовом пространстве в дни празднества.

Сюжетная линия акцентирует внимание молящегося на событиях, связанных с Романом Сладкопевцем, жившем в конце V – начале VI веков и сочинившим песнопения в честь Богородицы. На иконе Роман Сладкопевец изображен дважды – в момент торжественного произнесения песен по имя Богородицы и в момент чудесного обретения голоса и таланта. В правом нижнем углу иконы видно, как Богоматерь явилась ему в сонном видении и, вложив ему в уста свиток, наделила сладким голосом и даром сочинения.