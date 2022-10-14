Культура

«Путешествие по картинной галерее для самых маленьких» организует Псковский музей-заповедник

Псковский музей-заповедник приглашает родителей с детьми принять участие в новом проекте «Путешествие по картинной галерее для самых маленьких». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе музея-заповедника.

Проект включает цикл интерактивных программ, целью которых является знакомство самых маленьких гостей с шедеврами Псковской картинной галереи.

Каждое занятие будет посвящено определенной теме и будет проводиться в форме увлекательной беседы с элементами игры и дополнительным творческим заданием.

«Будем смотреть, общаться, придумывать и рисовать! А проводником в мир прекрасного станет опытный путешественник и истинный любитель искусства ворон Марк. Не пропустите!» – отметили в музее.

Первая встреча состоится в воскресенье, 16 октября, в 11:30 и будет посвящена жанру портрета.

Место встречи: фойе главного здания Псковского музея-заповедника (улица Некрасова, 7).

Обязательна предварительная запись по телефонам: +78112292260, +79113580816.

Количество участников ограничено.