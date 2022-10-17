Культура

Фотовыставка «И каменная башня, и позапрошлый миг...» пройдет в Пскове

Первая персональная выставка псковского фотографа Октавиана Августа «И каменная башня, и позапрошлый миг...» откроется в Центральной городской библиотеке в Пскове 21 октября в 17:00. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы выставки.

В экспозиции художник-урбанист представит более 20 своих фоторабот, посвящённых неразгаданным древностям городов-«башен» – Пскова и Изборска.

«И действительно, рассматривая чёрно-белые, "остранённые" - разрушающие стереотип восприятия, честные в своей неразъяснимости картины, хочется согласиться с Октавианом, что все его фотообразы вышли "прямиком из глубоких недр Гремячей горы"», - считают друзья фотографа.

«Крепости прошлых эпох и жизнь современного города, старинные стены и коты-хранители, прошлое и настоящее – всё органично сплелось в творчестве Октавиана Августа, размышляющего о месте мгновения в потоке памяти. "Миг и вечность" – главная тема выставки. Нетривиальный взгляд, который отличает автора выставки, не сможет не заинтересовать каждого, кто отлично знаком с Псковом и Изборском и ждёт от художника новизны и индивидуальности», – рассказали о выставке организаторы.

В центре экспозиции – цикл работ, посвящённых Гремячей башне, «месту силы» псковского фотографа.

Открытие выставки пройдет по адресу: улица Конная, дом 6.