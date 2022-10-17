Культура

На лекцию о подпольном авангарде в СССР приглашают псковичей

Лекция поэта, философа, куратора и автора книг о современном искусстве в эпоху СССР Артёма Верле состоится в «Лофте» 25 октября. Об этом сообщается в группе креативного пространства в социальной сети «ВКонтакте».

С начала 30-х годов в СССР во всех сферах искусства утверждается социалистический реализм — единственно допустимый официальный и идеологически ориентированный стиль. Но развитие искусства в рамках жёсткой цензуры невозможно. Параллельно с искусством официальным в СССР начинает существовать искусство неофициальное, развивающееся в русле мировых процессов. Особого расцвета оно достигает в 60-70-е годы.

На лекции можно будет узнать о концептуализме, минимализме, алеаторике, соц-арте, иератизме, о квартирных выставках, литературном самиздате, подпольных концертах в котельных и экспериментальной музыке в советском кино, перформансах и инсталляциях в лесу.

Билеты можно приобрести по ссылке или у администратора в «Лофте».

Лекция состоится в 18:30.

Возрастная категория 16+