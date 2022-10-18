Культура

Юбилейная встреча БиблиоТеатра «Прямая Речь» пройдет в Пскове

Творческий вечер, посвященный десятилетию просветительского проекта «БиблиоТеатр «Прямая речь» пройдет 20 октября в 15:00 в актовом зале Псковской областной универсальной научной библиотеки имени В. Я. Курбатова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе учреждения.

«БиблиоТеатр "Прямая речь", как просветительский проект, родился в поисках сближения книги и читателя. Помимо информационного наполнения важной составляющей является эстетическое восприятие предлагаемых текстов. Совместная работа библиотеки и актёров Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина оказалась самым эффективным средством общения читателя с литературой. В этом году у БиблиоТеатра маленький юбилей – 10 лет. Эти годы на встречу приходили актеры, и их волнение было ничуть не меньше, чем на театральных подмостках. Были репетиции, часто приходилось встречаться уже после вечерних спектаклей» – рассказали о мероприятии в библиотеке.

В программе участвуют актеры Академического театра драмы имени А. С. Пушкина: Наталья Петрова, Андрей Ярославлев, заслуженный артист России Виктор Яковлев, артист театра и кино Николай Яковлев.