Культура

Пскович стал дипломантом XVI молодежных Дельфийских игр

Учащийся детской музыкальной школы при Псковском областном колледже искусств имени Н. А. Римского-Корсакова Лев Кричевский и концертмейстер, преподаватель колледжа Мария Трофимова вернулись из Душанбе, где приняли участие в XVI молодежных Дельфийских играх государств-участников СНГ. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в колледже.

Фото здесь и далее: Псковский областной колледж искусств имени Н. А. Римского-Корсакова

В мероприятии приняли участие более 500 юных талантов от 10 до 25 лет по номинациям: фортепиано, скрипка, изобразительное искусство, сольное академическое и народное пение, эстрадное пение, народный танец, народные и духовые инструменты, декоративно-прикладное искусство.

Лев Кричевский вошёл в состав Российской делегации вместе с другими лауреатами XXI молодёжных Дельфийских игр России в Красноярске, на которых завоевал бронзовую медаль.

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Как рассказал юный валторнист, в номинации «Духовые инструменты» в возрастной группе от 14 до 17 лет приняли участие восемь исполнителей, из которых участниками финального тура стали пятеро музыкантов. В их числе - четыре представителя России (Москва, Новосибирск и Псков) и четыре – из Таджикистана. По итогу творческих состязаний пскович занял четвёртое место.

Для участия в Дельфийских играх Лев Кричевский подготовил сложную и в музыкальном, и в техническом отношении программу. В первом туре он исполнил 1 часть концертной пьесы Камиля Сен-Санса, и 2 часть концерта №2 Карла Матиса, во втором - 2 часть концертной пьесы К. Сенсанса и финал концерта №3 Вольфганга Амадея Моцарта, уточнили в колледже.

Как отметила концертмейстер Мария Трофимова, конкуренция в финале была серьёзной, и все исполнители продемонстрировали очень высокий профессиональный уровень.

«Стать четвёртым среди сильнейших молодых музыкантов – это большая победа и важный этап для дальнейшего творческого роста музыканта», - заключила Мария Трофимова.

В этом году Дельфийские игры были посвящены Году народного творчества и культурного наследия в СНГ, а также 20-летнему юбилею молодежных Дельфийских игр Содружества.