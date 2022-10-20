О потенциале «Пушкинской карты» рассказал Виктор Остренко

Снизить возраст получения «Пушкинской карты» до 10 лет и позволить школьникам и студентам покупать на нее книги обсудили на заседании комитета по культурной политике и туризму Парламентской Ассоциации Северо-Запада в Ленинградской области. Об этом рассказал заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов Виктор Остренко в программе «Гайд-парк» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
Также обсуждался вопрос о расширении программы национальных проектов и мероприятий, направленных на развитие учреждений культуры: библиотек, ДК. Было предложено распространить программу не только на сельские территории, но и продвинуть ее на крупные населенные пункты.