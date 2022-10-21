Культура

Съемки приквела сериала «Условный мент» в Пскове. ФОТОРЕПОРТАЖ

В Пскове проходят съемки приквела детектива «Условный мент» с Денисом Рожковым в главной роли. Зрителей ждут перестрелки, погони, взрывы в автомобилях, разборки на пустыре в стиле 90-х.

Первый сезон сериала «Условный мент» вышел на экраны в октябре 2019 года и сразу стал популярен у телезрителей. Главный герой Дмитрий Рыжов в прошлом служил в полиции, но получил четыре года колонии за превышение полномочий. Приквел «Условный мент. Начало», съемки которого стартовали 18 октября в Пскове, и расскажет историю о том, почему Рыжова лишили офицерских погон.

«На одном из псковских предприятий между акционерами разворачивается борьба за место директора предприятия. Чтобы расчистить место определенной руководящей должности для своего сына, один "серый кардинал" обеспечил посадку Дмитрия Рыжова в колонию», – приоткрыли замысел киноленты продюсеры.

Над выездными сериями работают Пятый канал и кинокомпания «Триикс Медиа». Подробности - в фоторепортаже Андрея Буянова.