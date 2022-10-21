Культура

Шоурум с авторскими куклами открылся в Пскове. ФОТО

Шоурум творческой мастерской Псковского кукольного дома открылся в Доме ремёсел на улице Некрасова, 8 в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по культуре Псковской области.

Фото здесь и далее: комитет по культуре Псковской области

«Здесь представлены уникальные изделия ручной работы, экспонаты с выставок Псковского кукольного дома. Многим полюбились авторские куклы из экспозиции "Весенние голоса", которая была представлена в центре народного творчества в апреле. В шоуруме вы сможете приобрести этих ярких кукол», - рассказали в профильном комитете.

Специалисты отметили, что внимание ценителей тонкой ручной работы привлекут не только авторские куклы: на витринах – небольшие текстильные игрушки, панно, интерьерные украшения, сувениры, бижутерия.

Кроме того, всех желающих приглашают на мастер-классы профессионалов-кукольников в Дом ремёсел. Мастерская работает по субботам с 12.00.