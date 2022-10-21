Культура

На экскурсию по свалке приглашают псковичей

На авторскую экскурсию по городским окраинам «Свалка и окрестности: история тайного и явного» философа и поэта Артёма Верле приглашают псковичей 30 октября. Об этом сообщается в группе образовательного проекта «Ветка» в социальной сети «ВКонтакте».

«Экскурсия по Крому? Нет-нет, избавьте. Оставим розовые достопримечательности для зевающих туристов. Передовиков интересует городская кромка! Открываем серию экстравагантных экскурсий по псковским окраинам — таким пленяющим, таким прекрасным, таким опасным. Артём Верле покажет тебе свой Псков.



Окраины Завеличенской волости и заброшенные пруды, Уградское племобъединение и история ручной искусственной вагины, Тямшанские болота, ручей Козляевка и река Каменка, легенды и мифы деревни Опочицы, чёрный рынок 90-х, история гаражей, свалка, мусор и линза токсинов, бомжы, легендарные пожары, "эпидемия" гепатита А», – анонсировали содержание прогулки организаторы.



Создатели проекта также отметили, что билеты на экскурсию 29 октября разлетелись «как пластиковые стаканчики по мусорной свалке».

«Под беспрецедентным давлением, из-за многочисленных угроз в адрес безобидной "Ветки", мы решили провести дополнительную экскурсию в воскресенье, 30 октября», – пояснили они.





Изображение: «VETKА» / «ВКонтакте»

Длительность экскурсии составит 1,5 часа, стоимость – 300 рублей. Мест всего 20.

Запись в личных сообщениях группы образовательного проекта.