Культура

«Клады великих потрясений» покажут в Поганкиных палатах в Пскове

Первая выставка Псковского музея-заповедника «Клады великих потрясений: от Русского царства к Российской империи» откроется 25 октября. На ней будет представлена часть крупнейшего за всю историю раскопок в Пскове клада 2016 года, обнаруженного рядом с Музейным кварталом, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника

Клад был обнаружен в нескольких емкостях: 6 жестяных банок с монетами и 2 крупных серебряных сосуда. Позднее неподалеку в раскопе нашли еще два комплекса: жестяную коробку, наполненную сокровищами, а второй – сильно заржавевший комок находок. Интересно, что во второй части клада сохранились две бутыли с алкоголем – с самогоном и мадерой, отметили в пресс-службе.

Сотрудникам Псковского музея-заповедника удалось установить хозяина богатейшего клада – Александра Хвоинского, губернского секретаря, члена Псковского археологического общества. В составе клада 2016 года, помимо нумизматического собрания и других предметов коллекционирования, выделяется группа ценных вещей, которые были семейными и личными реликвиями людей, спрятавших этот комплекс.

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Уникальность псковского клада состоит в нумизматической полноте и разнообразии, что позволяет представить на выставке всю историю великого преобразования Русского царства в Российскую империю – от самого восхождения до полного её крушения. Посетители увидят монеты чеканки всех представителей династии Романовых – от Михаила Федоровича до Николая Второго.

Основное внимание на выставке уделено Петровской эпохе. Великий реформатор создал удивительно жизнеспособную и комфортную денежную систему. Поэтому в исторической перспективе денежная реформа Петра I выглядит как одно из самых удачных и значительных российских преобразований.

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«Выставка "Клады великих потрясений: от Русского царства к Российской империи" прошла долгий путь от задумки до ее создания, – поделилась генеральный директор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова. – И мы постарались, чтобы она была максимально информативной и интересной. Мы покажем удивительные предметы, с которыми связаны фантастические истории».

Для посещения выставка будет открыта с 26 октября, в том числе и по Пушкинской карте.