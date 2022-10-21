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Культура

130 лет исполнилось со дня рождения псковского краеведа Ивана Ларионова

21.10.2022 14:18|ПсковКомментариев: 0

130 лет исполнилось со дня рождения музейного деятеля, художника, краеведа Ивана Ларионова сегодня, 21 октября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Государственном архиве Псковской области.

Фото здесь и далее: Государственный архив Псковской области

Иван Ларионов начинал мастером-ретушером частной фотографии, был заведующим картинной галереи Госмузея в Пскове, заместителем директора по научной части Госмузея, после войны работал заместителем начальника областного управления по делам искусства. Возглавлял областной краеведческий музей.

«В период создания картинной галереи Художественного музея обследовал ряд архитектурных памятников и б. дворянских поместий Псковской и частично Новгородской губерний; и вывезено в Псков большое количество произведений, среди них произведения К. Брюллова, Тропинина, Венецианова, Григория Сороки, Саврасова и других», - писал Иван Ларионов в своей автобиографии.

После войны он работал в составе Чрезвычайной комиссии по расследованию фашистских преступлений на оккупированных территориях.

Иван Ларионов внес свой вклад в развитие живописи в Псковской области, его учениками стали два поколения художников. Благодаря ему регулярно проводились художественные выставки.

 

«Можно по-разному сегодня относиться к ряду мероприятий, в которых участвовал Иван Николаевич, например, закрытию храмов и изъятию церковных ценностей, созданию Антирелигиозного музея в Троицком соборе Пскова. Но это история нашего города, нашей страны», – рассказали в архиве.

Теги: #архив #Государственный архив Псковской области
Источник: Псковская Лента Новостей
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