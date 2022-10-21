Культура

В «Михайловском» приняли более полумиллиона посетителей

Более полумиллиона посетителей принял Государственный музей-заповедник А.С. Пушкина «Михайловское» с начала текущего года. Как рассказала корреспонденту Псковской Ленты Новостей руководитель службы музейной экскурсионной и методической работы Елена Михайлова, в постоянных и сменных экспозициях и на выставках, на спектаклях, концертах и других музейных мероприятиях по данным на 12:00 21 октября в Пушкинском заповеднике побывал 540 431 человек.

Фото: из фондов «Михайловского»

Важно, что более четверти общего туристического потока — 26,46 %, или 142 993 человек — дошкольники, школьники и студенты. Более трёх тысяч из них оплатили билеты или экскурсионное обслуживание «Пушкинской картой».

В музее традиционно фиксируют и значительный численный перевес так называемых индивидуальных посетителей (гости, прибывающие в заповедник по одному, семьями или небольшими дружескими компаниями) над туристами в составе организованных групп — 61,89 % и 38,11 % соответственно. Эта разница характерна в том числе и для молодой аудитории, хотя выражена далеко не так ярко: 52,01 и 47,99 процента.

Месяцем ранее Псковская Лента Новостей сообщала о том, что в «Михайловском» перевыполнил план (государственное задание) текущего года по приёму посетителей.