Культура

Санкт-Петербургский культурный форум в этом году не состоится

Минкультуры РФ сообщило, что Санкт-Петербургский культурный форум не состоится в этом году, однако в ведомстве надеются, что он пройдет в 2023 году.

«В текущей ситуации Минкультуры России не считает уместным проведение форума и вынуждено сообщить о его отмене», - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что форум всегда был «не только местом встречи профессионалов, площадкой для обмена лучшими практиками и установления творческих и деловых контактов», пишет РИА Новости.

«Это – настоящий праздник работников культурной сферы, что подчеркивало и наличие обширной фестивальной программы форума», - подчеркнули в Минкультуры РФ.

В заключение ведомство выразило надежду, что российские деятели культуры, руководители и эксперты, а также их коллеги из-за рубежа «смогут собраться на гостеприимной площадке Санкт-Петербургского международного культурного форума в следующем году».

Санкт-Петербургский культурный форум должен был пройти 10-12 ноября.