Культура

Преподаватели по классу баяна прошли в Пскове курсы повышения квалификации

Курсы повышения квалификации преподавателей по классу баяна и аккордеона детских музыкальных школ и школ искусств Псковской области состоялись в Псковском областном колледже искусств имени Н. А. Римского-Корсакова с 20 по 22 октября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в колледже.

Фото здесь и далее: Псковский областной колледж искусств имени Н. А. Римского-Корсакова

В работе курсов приняли участие более 50 слушателей, в числе которых – преподаватели ДМШ и ДШИ Пскова и области, а также студенты специализации «Инструменты народного оркестра» колледжа искусств.

Образовательная программа курсов включала открытые уроки и репетиции, лекции, показы, которые провели: преподаватель колледжа Сергей Соколов («Работа над техникой в ДМШ»), преподаватель ДМШ №4 города Пскова, заслуженный работник культуры РФ Ирина Полякова («Работа с одарёнными детьми на начальном этапе обучения»), преподаватель ДШИ города Острова Вера Назаренко («Развитие исполнительских способностей и концертная деятельность учащихся ДШИ»), преподаватель колледжа искусств Георгий Гребень («Соло народных клавишных инструментов с оркестром»).

Слушатели курсов приняли участие в тренинге «Проблемы эмоционального выгорания педагогов», который провела преподаватель колледжа искусств Ирина Галковская, и практикуме профконсультанта Театрально-концертной дирекции Нины Витковской «Проектная деятельность в учреждениях культуры».

В рамках творческой мастерской «Новое передвижничество», которые проходили в Пскове 20 и 21 октября, слушатели КПК получили возможность посетить мастер-классы доцента кафедры баяна и аккордеона Российской академии музыки имени Гнесиных, лауреата международных конкурсов Михаила Бурлакова.

Активное участие в мастер-классах приняли юные музыканты - Мирон Алмазов, Илья Цыкунов, Ирина Николаева (учащиеся ДМШ №4 города Пскова), Егор Иванов и ансамбль «Верные друзья» (ДШИ города Острова), Татьяна Теплякова, Никита Шанович, Даниил Голиков, Софья Тимофеева, Никита Никитин (ПОКИ).

«В течение трёх учебных дней преподаватели баяна и аккордеона Псковской области смогли обсудить много актуальных проблем образования в сфере культуры и искусств, обозначить перспективы исполнительской профессии. Дискуссии проходили как в плановом режиме, так и в ходе подведения итогов мастер-классов и практических показов. Это придало педагогическому форуму практико-ориентированную направленность, стало его важной отличительной особенностью», - добавили в колледже.