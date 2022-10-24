Культура

О санитарных днях октября и ноября напоминают в «Михайловском»

Государственный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское» напоминает, что завтра, 25 октября, в мемориальных усадьбах и в «Пушкинской деревне» в Бугрово, равно и во всех выставочных залах Научно-культурного центра — санитарный день. Гости заповедника при этом свободно и как угодно долго могут гулять по паркам Михайловского, Петровского и Тригорского, уточнили в музее.

«Опять полы намывают! Даже меня выгнали». Фото с официальной страницы музея-заповедника в социальной сети

Тем же, кто задумал путешествие в псковские пушкинские места в ноябре, в «Михайловском» советуют спланировать его с учётом традиционного для последнего осеннего месяца санитарного периода. В этом году музеи закроют на санитарное обслуживание с 14 по 30 ноября включительно.