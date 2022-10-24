Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Мне 60, и это здорово!
Первые счета за электроэнергию
Господин Рейтингомер
штраф за обман энергетиков
Компьютерные игры: за и против
новогодние корпоративы
Денис Иванов о 15 округе
Выгода на автомобили Geely до 550 000 рублей*
проект ТЕПЛЫЙ ДОМ
в роли ведущих ENERGY
бонусы для членов профсоюза
Топ клиник Пскова
Электронная транспортная накладная
лифт с музыкой
огненная узбечка
 
 
 
ещё Культура 24.10.2022 13:150 Только в одном кинотеатре Пскова показывают снятый в регионе фильм «Плакать нельзя» 24.10.2022 13:500 Пушкиногорцев возмутили пустующие каркасы для уличных выставок 24.10.2022 13:150 Только в одном кинотеатре Пскова показывают снятый в регионе фильм «Плакать нельзя» 24.10.2022 12:560 В Псковском музее открылась выставка «Пскович, художник, краевед» 24.10.2022 12:270 О санитарных днях октября и ноября напоминают в «Михайловском» 24.10.2022 10:330 Псковский музей-заповедник опубликовал расписание санитарных дней на неделю
 
 
 
Самое популярное 21.10.2022 07:170 Увеличить срок срочной службы в армии предложили в комитете Совфеда 21.10.2022 20:190 Сергея Макарченко наградили медалью «За боевые отличия» 22.10.2022 16:380 Эксперты ответили на вопрос о длительности военной службы для мобилизованных 24.10.2022 09:000 Уровень зарплаты больше всех не устраивает учёных и госслужащих в СЗФО – аналитики 24.10.2022 07:561 Актёр из «Улиц разбитых фонарей» попытался ограбить банк в Петербурге
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Культура

В Псковском музее открылась выставка «Пскович, художник, краевед»

24.10.2022 12:56|ПсковКомментариев: 0

130 лет исполнилось со дня рождения художника, краеведа, директора Псковского областного музея Ивана Ларионова. Специально к этой памятной дате в Псковском музее-заповеднике открылась выставка «Пскович, художник, краевед». Об этом Псковской Ленте новостей сообщили в пресс-службе псковского музея. 

Фото здесь и далее: Псковский музей-заповедник 

Иван Ларионов начинал мастером-ретушером частной фотографии, был заведующим картинной галереи Госмузея в Пскове, заместителем директора по научной части Госмузея, после войны работал заместителем начальника областного управления по делам искусства. Возглавлял областной краеведческий музей. Внес большой вклад в развитие живописи в Псковской области, его учениками стали два поколения художников.

На выставке представлена многогранная и долголетняя служба Ивана Ларионова на поприще русской культуры. Среди экспонатов выставки посетители смогут увидеть фотографии, краеведческие труды, картины, отражающие разносторонние интересы и таланты художника. Помимо этого, на выставке представлены личные вещи Ивана Ларионова, из наиболее интересных экспонатов можно отметить несколько фотоаппаратов, с помощью которых он создавал свои фотографические работы.

Выставка работает в фойе на втором этаже главного здания Псковского музея-заповедника (улица Некрасова, 7). Вход свободный.

Теги: #выставка #Псковский музей-заповедник
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Необходимо ли запретить полёты авиации над Псковом?
В опросе приняло участие 1 человек
24.10.2022, 14:260 Псковское правительство продаёт свою долю в футбольном клубе «Псков-747» 24.10.2022, 14:210 Более 3,5 тысяч раз псковичи вызывали скорую медпомощь за неделю 24.10.2022, 14:160 Путешественница назвала способ вычислить отель «для русских» в Турции 24.10.2022, 14:100 Вандалы «порезвились» на стадионе в Дно
24.10.2022, 14:020 «Постскриптум»: Ростуризма больше нет и новые инициативы на фоне мобилизации. ВИДЕО 24.10.2022, 14:010 Субботник по уборке берега реки Великой прошел в Пскове 24.10.2022, 13:580 Светофор и десятки домов обесточат в Великих Луках 28 октября 24.10.2022, 13:560 На федеральной трассе Р-23 временно перекроют движение в сторону Пскова
24.10.2022, 13:500 Пушкиногорцев возмутили пустующие каркасы для уличных выставок 24.10.2022, 13:461 «Псковпассажиравтотрансу» не хватает подвижного состава - дорожный комитет 24.10.2022, 13:381 Митрополит Тихон Шевкунов отмечает семилетие своего епископства 24.10.2022, 13:320 Скидки на творог предлагают в магазинах «Деревня Соловьи» в Псковской области
24.10.2022, 13:260 Великолукская больница попалась на нарушении при закупке катетеров 24.10.2022, 13:150 Только в одном кинотеатре Пскова показывают снятый в регионе фильм «Плакать нельзя» 24.10.2022, 13:060 Завершился приём документов на конкурс по замещению должности главы Пскова 24.10.2022, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Постскриптум»
24.10.2022, 12:584 Россиянам раскрыли, что будет с ценами на чай и кофе 24.10.2022, 12:560 В Псковском музее открылась выставка «Пскович, художник, краевед» 24.10.2022, 12:540 Сети горячего водоснабжения меняют на улице Новосёлов в Пскове 24.10.2022, 12:450 Volkswagen перевернулся в Великолукском районе, водитель погиб
24.10.2022, 12:350 «Деловой понедельник»: IT-сектор в текущей реальности. ВИДЕО 24.10.2022, 12:280 Россиян предупредили об опасности осенних фотосессий 24.10.2022, 12:270 О санитарных днях октября и ноября напоминают в «Михайловском» 24.10.2022, 12:250 «Постскриптум»: Ростуризма больше нет и новые инициативы на фоне мобилизации
24.10.2022, 12:240 Четырех пьяных водителей задержали в Псковской области 24.10.2022, 12:180 Полуфинал фестиваля «Мисс и Миссис Псков 2022» прошёл в Пскове 24.10.2022, 12:120 35 случаев заражения коронавирусом выявили в Псковской области 24.10.2022, 12:010 Начинается видеотрансляция программы «Деловой понедельник»
24.10.2022, 11:560 Всемирный день борьбы с полиомиелитом отмечают 24 октября 24.10.2022, 11:490 Названа возможная причина гибели экипажа упавшего в Иркутске Су-30 24.10.2022, 11:430 «За лицензией на отстрел»: олень вышел к зданию бывшего охотхозяйства в Себеже 24.10.2022, 11:294 В дорожном комитете заявили о сложном финансовом положении «Псковпассажиравтотранса»
24.10.2022, 11:200 Банкоматы оказались не готовы принимать новые купюры 24.10.2022, 11:120 Российский социолог объяснила привычку постоянно обновлять ленту новостей 24.10.2022, 11:030 Братья украли колесные диски от автомобиля в Великолукском районе 24.10.2022, 10:550 Великолучан предупредили о временном закрытии железнодорожного переезда
24.10.2022, 10:420 Сфере общественного питания регионов СЗФО не хватает работников – аналитики 24.10.2022, 10:330 Псковский музей-заповедник опубликовал расписание санитарных дней на неделю 24.10.2022, 10:240 «Деловой понедельник»: IT-сектор в текущей реальности 24.10.2022, 10:200 Депутаты предложили исключить довольствие мобилизованных из расчета нуждаемости
24.10.2022, 10:100 Великолучане заняли призовые места на турнире по самбо в Московской области 24.10.2022, 10:060 В Псковской области возросло число отравлений 24.10.2022, 09:540 Туман помешал вылету самолёта из Москвы в Псков 24.10.2022, 09:500 Мужчины больше женщин поддерживают запрет WhatsApp – эксперты
24.10.2022, 09:400 Две ручные гранаты нашли в себежском лесу 24.10.2022, 09:300 Выставка экзотических обитателей планеты пройдет в Пскове 24.10.2022, 09:180 Ну и гаджеты 24.10.2022, 09:150 Преподаватели по классу баяна прошли в Пскове курсы повышения квалификации
24.10.2022, 09:000 Уровень зарплаты больше всех не устраивает учёных и госслужащих в СЗФО – аналитики 24.10.2022, 08:500 Квартира выгорела из-за неосторожного курения в Себежском районе 24.10.2022, 08:313 Псковская область заняла 70 место в рейтинге регионов по научно-технологическому развитию 24.10.2022, 08:130 Международный день школьных библиотек отмечают 24 октября
24.10.2022, 07:561 Актёр из «Улиц разбитых фонарей» попытался ограбить банк в Петербурге 24.10.2022, 07:370 Терапевт перечислил продлевающие жизнь привычки 24.10.2022, 07:180 Дождливое предзимье ожидается на Северо-Западе России 24.10.2022, 07:000 Мужчина в тельняшке пропал в Пскове
23.10.2022, 22:030 Экоактивисты облили картофельным пюре картину Моне в музее Германии 23.10.2022, 21:210 ГИБДД разъяснила псковичам новые возможности приложения «Госуслуги Авто» 23.10.2022, 20:480 Горы валежника собрали и сожгли в Михайловских рощах 23.10.2022, 20:010 Путешествие из Пскова в... Псков: в Доме Беклешова открылась выставка художника Сергея Руднева
23.10.2022, 19:190 Шойгу за день провел переговоры с министрами обороны четырех стран 23.10.2022, 18:500 Псковичей приглашают на спектакль о самом важном 23.10.2022, 18:340 Скончалась известная оперная певица Галина Писаренко 23.10.2022, 18:220 Великолучанам напомнили об ответственности за нарушение требований пожарной безопасности
23.10.2022, 17:310 В Молдавии начались столкновения протестующих и полиции 23.10.2022, 17:200 2,7 млн рублей получат молодые псковичи на реализацию социальных проектов 23.10.2022, 16:480 За сутки от коронавируса скончался один житель Псковской области 23.10.2022, 16:410 В Британии вычислили фаворита в борьбе за пост премьера
23.10.2022, 16:360 Псковичи стали призерами спортивного фестиваля в Сочи 23.10.2022, 16:240 Строитель выжил при падении с высоты 20-этажного дома 23.10.2022, 15:390 Псковский губернатор проконтролировал работу Центра поддержки семей мобилизованных 23.10.2022, 15:290 Электросамокатчик получил 200 часов общественных работ за пьяную езду
23.10.2022, 14:550 Ученые обнаружили, что работа по ночам «включает» ген рака легких 23.10.2022, 14:296 Два пилота погибли при крушении Су-30 в Иркутске 23.10.2022, 14:120 Псковским водителям напомнили, какие опасности таят железнодорожные переезды 23.10.2022, 13:510 Су-30 упал на жилой дом в российском регионе
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2022

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru