Культура

В Псковском музее открылась выставка «Пскович, художник, краевед»

130 лет исполнилось со дня рождения художника, краеведа, директора Псковского областного музея Ивана Ларионова. Специально к этой памятной дате в Псковском музее-заповеднике открылась выставка «Пскович, художник, краевед». Об этом Псковской Ленте новостей сообщили в пресс-службе псковского музея.

Фото здесь и далее: Псковский музей-заповедник

Иван Ларионов начинал мастером-ретушером частной фотографии, был заведующим картинной галереи Госмузея в Пскове, заместителем директора по научной части Госмузея, после войны работал заместителем начальника областного управления по делам искусства. Возглавлял областной краеведческий музей. Внес большой вклад в развитие живописи в Псковской области, его учениками стали два поколения художников.

На выставке представлена многогранная и долголетняя служба Ивана Ларионова на поприще русской культуры. Среди экспонатов выставки посетители смогут увидеть фотографии, краеведческие труды, картины, отражающие разносторонние интересы и таланты художника. Помимо этого, на выставке представлены личные вещи Ивана Ларионова, из наиболее интересных экспонатов можно отметить несколько фотоаппаратов, с помощью которых он создавал свои фотографические работы.

Выставка работает в фойе на втором этаже главного здания Псковского музея-заповедника (улица Некрасова, 7). Вход свободный.