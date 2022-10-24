Культура

Юные псковичи отправятся на Всероссийский съезд в Музей Победы

Музейные активисты из Псковской области презентуют свой опыт на съезде участников Всероссийского фестиваля школьных музеев «Культурный маршрут» в московском Музее Победы с 27 по 28 октября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в московском музее.

Фото: Музей Победы

Регион представят учащиеся и педагоги школы №12 имени маршала Советского Союза К. К. Рокоссовского города Великие Луки - победители всероссийского конкурса видеоэкскурсий, организованного «Школьным Музеем Победы», и партнеры программы «Школьный Музей Победы» - Башовская средняя школа с углубленным изучением предметов валеологического профиля Локнянского района.

В работе съезда примут участие педагоги и активисты школьных музеев более чем из 50 субъектов РФ, а также Республики Беларусь. Это команды-победители Всероссийского конкурса музеев образовательных организаций «Культурный маршрут» и партнеры программы «Школьный Музей Победы». К работе съезда присоединятся и музейщики из разных российских регионов. Спикерами станут представители министерства просвещения РФ, министерства культуры РФ, Российского военно-исторического общества и Российского исторического общества, руководители и специалисты музеев и другие.

Организаторы подготовили для школьников насыщенную образовательную программу, в рамках которой они создадут совместный проект по развитию музейного пространства и разработают новые экскурсионные исторические маршруты. На съезде также представят интерактивную карту, в которую войдут все проекты участников конкурса «Культурный маршрут». Ознакомиться с картой можно будет на главной странице сайта Музея Победы.

Кроме того, во время мероприятия ребята побывают на экскурсиях по экспозициям и выставкам Музея Победы - «Подвиг Народа», «Битва за Москву. Первая Победа!», «Обыкновенный нацизм», «Соловецкие юнги. Подвиг. Судьбы», и увидят фильм «Дети Донбасса».

Завершится съезд 28 октября торжественным награждением 50 команд-победителей Всероссийского конкурса музеев образовательных организаций «Культурный маршрут», а также трех команд-победителей онлайн-голосования за лучший видеоролик.