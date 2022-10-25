Культура

Библиотека приглашает на вечер памяти автора слов гимна Пскова

Псковская библиотека «Родник» имени С. А. Золотцева приглашает на литературно-музыкальный вечер «Двух сердец неясное родство» 27 октября в 17.00. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковской городской библиотеке.

Фото: Псковская городская библиотека

Известный псковский композитор и исполнитель Вячеслав Рахман выступит в читальном зале библиотеки «Родник» с песнями на стихи Станислава Золотцева.

Это мероприятие приурочено к 75-летию псковского писателя, переводчика, автора слов гимна города Пскова Станислава Золотцева, имя которого в 2012 году было присвоено библиотеке «Родник» на улице Труда.

В 2022 году к юбилею Золотцева библиотека «Родник» разработала проект под названием «Летописец любви», посвящённый творчеству писателя, который за 30 лет своей профессиональной деятельности издал более 20 книг стихотворений, несколько книг прозы и три книги литературных исследований.

Литературно-музыкальный вечер памяти Станислава Золотцева в рамках проекта «Летописец любви» состоится 27 октября в 17.00 по адресу: улица Труда, дом 20. Телефон для справок 72-43-23.