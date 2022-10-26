Культура

Руководители школьных музеев приняли участие в семинаре «Без срока давности» в Невельском районе

Областной семинар руководителей школьных музеев «Без срока давности», в котором приняли участие представители из 15 районов Псковской области, Пскова и Великих Лук, прошел в Невельском районе 25 и 26 октября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы.

Открытие состоялось в Доме культуры. Обучающиеся школ Невеля провели интерактивную экскурсию «Сиреневый рай», познакомив участников с историей холоста в районе. «Отрывки из книги Владимира Буйко, стихотворения, песни военных лет, прекрасная игра юных актёров - всё это заставило каждого пропустить боль о событиях военного времени через себя», - отметили организаторы.

Экскурсия продолжилась посещением мемориала «Голубая дача». Педагоги увидели захоронения жертв холокоста, познакомились с историей расстрела еврейского народа.

Первый день семинара закончился круглым столом. Представители районов поделились своим опытом организации музейно-краеведческой деятельности, выделили важнейшие направления для дальнейшей работы.

Второй день начался с доклада учителя МОУ «Гимназия города Невеля» Ольги Петровой «Нет у памяти срока давности». Педагог рассказала участникам семинара, как она знакомит юное поколение с военной историей своего края, провела занятие с интерактивными элементами. Педагоги смогли побывать в Музейных комнатах «Русская изба», «Хранители истории» и в Музее боевой славы. Ученики гимназии продолжили военную тематику семинара.

Затем участникам семинара было предложено поиграть в игру-бродилку «Россия начинается в Невеле». Закончился семинар экскурсией в Музее истории города Невеля.