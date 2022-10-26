Культура

Выставка Музея Мирового океана открылась в Пскове

Передвижная выставка Музея Мирового океана «Великое посольство Петра I. 1697–1698», посвященная юбилею русского царя-реформатора, начала работу в Псковском музее-заповеднике. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе учреждения.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского музея-заповедника

На пряслах стен Псковского кремля представлен цикл постеров, рассказывающих о времени Великого посольства Петра I и деятельности царя в этот период.

«Эта выставка является межмузейным проектом, который был реализован, в первую очередь, благодаря Ассамблеи петровских музеев России. В пространстве выставки впервые были собраны редкие, уникальные графические работы, которые позволили проиллюстрировать и оживить исторический материал», – рассказала автор выставки, старший научный сотрудник Музея Мирового океана Лариса Емельянова.

В создании выставки участвовали более 10 музеев России, которые предоставили из своих фондов и коллекций редкие гравюры, собранные в пространстве выставки «Великое Посольство Петра I. 1697–1698». Цифровые изображения произведений художников и граверов, а также изученный сотрудниками Музея Мирового океана научный материал позволяют увидеть Европу конца XVII века глазами Петра I, представить подробный маршрут Великого посольства и сопровождавшие дипмиссию примечательные события и встречи, отметили в музее-заповеднике.

Псков стал третьим регионом, куда приехала выставка. Ранее проект успел побывать в Казани и во Всероссийском историко-этнографическом музее в Торжке. Следующим городом, который примет выставку, станет Великий Новгород.

Выставка работает на пряслах Псковского кремля. График работы: ежедневно с 10:00 до 20:00. Касса работает до 19:30.

Стоимость входа на прясла: 100 рублей для взрослых, 50 рублей для учащихся и студентов. Дети до 16 лет могут посмотреть выставку бесплатно.