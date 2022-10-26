Культура

Работы псковского скульптора представлены на выставке в Великом Новгороде

Торжественное открытие выставки «Неопередвижники» состоялась в центре современного искусства в Великом Новгороде. На ней, в частности, представлены работы псковского скульптора Андрея Мартьянова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы.

Фото здесь и далее: организаторы выставки

Авторы выставки – скульптор Андрей Мартьянов, художники Максим Моргунов и Сергей Данчев. Свою группу они назвали в память о передвижниках XIX века.

«Это живые и реалистичные фигуры: рыбак, несущий снасти, девушка-псковитянка, раскинувшая руки с платком, старец-сказитель с гуслями. Особое место занимает скульптура будущего памятника псковскому князю Довмонту (Тимофею) и работа, воплощающая образ Апостола Андрея Первозванного. Привлекают внимание и фантасмагорические творения скульптора – например, "Миф" или "Святки", захватывающие творческим порывом и целым набором аллюзий и смыслов. Работы на выставке представлены в малых формах, но каждая из них может существовать и как полноценная большая скульптура», – рассказали организаторы.

В Великий Новгород художники также привезли серию пейзажей – «реалистичных, наполненных сильными эмоциями». Творчество Максима Моргунова тесно связано с Новгородчиной, в работах живописца Сергея Данчева вписан мотив духовности русских земель.

«Внимательный зритель найдёт и левитановские мотивы, и нотки Куинджи, отсылки к Уорхоллу и Мунку – иногда даже на одном полотне. Есть здесь и монохром в духе китайской и японской живописи, и картины, написанные акрилом – яркие, контрастные, создающие почти инопланетное впечатление. Всех троих участников объединяют не только высочайший профессионализм и безупречное владение техникой, но и отменный вкус, глубокомысленность и искренность», – добавили организаторы выставки.

Выставка будет работать в залах НЦСИ до 20 ноября.