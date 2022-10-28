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Культура

Открыто обсуждение проектов зон охраны ОКН в исторической части Пскова

28.10.2022 12:35|ПсковКомментариев: 0

В настоящее время завершается разработка проектов зон охраны объектов культурного наследия, расположенных на территории города Пскова. ГАУК ПО «НПЦ по охране памятников» выносит на обсуждение проекты зон охраны ОКН, расположенных на территории областного центра, сообщается на сайте учреждения.

«Обсуждение проводится публично и открыто в целях осуществления общественного контроля и обеспечения участия граждан, представителей общественных объединений, негосударственных некоммерческих организаций и профессионального сообщества в рассмотрении и обсуждении проектов зон», - отметили в учреждении.

Целью разработки проектов является обеспечение объектов культурного наследия зонами охраны в соответствии с современными требованиями законодательства Российской Федерации. 

Организатором обсуждения является ГАУК ПО «НПЦ по охране памятников». 

Предложения к проектам зон охраны объектов культурного наследия, расположенных на территории города Пскова, могут быть направлены организатору на адрес электронной почты: zonyohranypskov2022@yandex.ru.

Объединённая зона охраны объектов культурного наследия «Ансамбль Кремля: Троицкий кафедральный собор с колокольней», XVII в., «Ансамбль Кремля: Приказная палата», XVII в. (схемарежимы).

Теги: #псков
Источник: Псковская Лента Новостей
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