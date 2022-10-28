Культура

«Квартирник»: О том, как преподаватель-гитарист решил исполнять песни с поваром-кондитером-трактористо-машинистом. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Квартирник», которая вышла в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) сегодня, 28 октября. Это программа, в ходе которой ведущие вместе с творческой интеллигенцией Пскова разговаривают о культуре и искусстве, а также смотрят на происходящие в стране явления под другим углом. Сегодня в гостях у ведущего Дмитрия Иванова - авторы и исполнители Антон Моисеев и Илья Самсоненков.

Антон не учился в музыкальной школе, но умудрился поступить в музыкальное училище имени Римского-Корсакова (ныне Псковский колледж искусств) на народное отделение по классу «гитара». Получил специальность «преподаватель по классу гитара», но по специальности не работал, если не считать периодических частных уроков.

Илья после 9 класса пошел учиться на повара-кондитера, но эта профессия ему в итоге не понравилось, и тогда он выучился на тракториста-машиниста и 9 лет работал водителем погрузчика. В его жизни было три класса обучения на скрипке, а играет он на гитаре.

Сегодня в программе они рассказали, как преподаватель по классу «гитара» решил исполнять песни с поваром-кондитером-трактористо-машинистом, о том, как рождается песня, порассуждают о псковской музыкальной тусовке и, конечно же, исполнили для радиослушателей несколько песен.