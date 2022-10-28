Культура

Умер один из пионеров рок-н-ролла Джерри Ли Льюис

Американский исполнитель рок-н-ролла Джерри Ли Льюис скончался в возрасте 87 лет, следует из релиза представляющей его компании 117 Entertainment Group.

«Льюис, возможно, последняя настоящая, великая икона (эпохи - ред.) зарождения рок-н-ролла... скончался... В последние годы жизни он страдал от различных болезней и травм, которые, как часто заявляли его лечащие врачи, должны были забрать его жизнь еще несколько десятилетий назад», - приводит релиз РИА Новости.

Джерри Ли Льюис - один из пионеров рок-н-ролла, а также культовый исполнитель кантри, госпела и блюза. За свою карьеру он стал лауреатом четырех премий «Грэмми», а его самая известная песня Great Balls of Fire вошла в список 500 величайших песен всех времен по версии журнала Rolling Stone.