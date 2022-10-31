Изобразить на «невыразительной попе» бывшего кинотеатра «Октябрь» в Пскове Кром XV века предложил архитектор

Изобразить Псковский Кром XV века на задней стороне здания бывшего кинотеатра «Октябрь», выходящей к реке Великой, предложил архитектор Владимир Шуляковский в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
Кроме того, он добавил, что следовало бы переместить граффити с изображением писателя Сергея Довлатова из-под моста на более видное место.
Напомним, архитектор Владимир Шуляковский – автор стелы на площади Героев-десантников; въездных знаков в Псков; автор Вечевого колокола в сквере Народовластия, выступал против строительства домов выше пяти этажей вокруг площади Героев-десантников, публично отстаивал сохранение под стенами Псковского кремля инсталляции «Россия начинается здесь».