Культура

Картины псковича Александра Стройло в качестве муралов предложил псковский архитектор

Картины главного художника Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина Александра Стройло предложил изобразить в качестве муралов на фасадах зданий города архитектор Владимир Шуляковский в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Я бы предложил восхититетельные картинки Александра Стройло. Они очень добрые, псковские, с чувством юмора, они очень графичные и лягут как родные», - отметил архитектор.

Он также высказался о муралах в Пскове с изображением всемирно известных личностей.

«Нарисовать Эйнштейна и Цоя - значит не придумать что-то свое, а сделать как у всех. Чтобы скопировать, много ума не надо. Хотя людей это обычно радует. Но тема чересчур легковесная», – добавил он.

Фото: пресс-служба Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина

Обзор на выставки Александра Стройло в статье Александра Донецкого.